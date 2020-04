A Prefeitura de Bambuí divulgou as normas de seu novo concurso e abre em junho as inscrições para participar da seleção. Os salários iniciais variam de R$ 1.282,74 a R$ 2.826,01.

O novo concurso público municipal é destinado a preencher 156 vagas e formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior para provimento imediato de seu quadro de pessoal. O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP é quem coordena a seleção e vai aplicar as provas no mês de agosto (previsão).

Os cargos ofertados são:

Nível fundamental – Motorista e Operador de Máquinas

Nível médio e técnico – Agente de Administração, Fiscal de Trânsito, Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Rendas, Fiscal Sanitário , Técnico de Informática e Técnico em Enfermagem.

Nível superior – Advogado, Analista Ambiental, Arquiteto, Assistente Social, Contador, Educador Físico/Preparador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Professor, Professor De Música, Professor De Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de História, Professor de Práticas Agrícolas, Professor de Inglês, Psicólogo, Secretário Escolar, Supervisor de Ensino e Terapeuta Ocupacional.

Das vagas abertas, 8 serão destinadas para as pessoas com deficiência.

Inscrição vai de junho a julho

Os interessados em participar da seleção devem fazer a inscrição entre 9h do dia 17 de junho e 15h59min do dia 17 de julho de 2020, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da organizadora – www.ibgpconcursos.com.br.

A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 100 e para pedir isenção o candidato deverá se enquadrar nas regras do edital.

Provas em agosto

O concurso se dará por meio de 3 etapas, envolvendo:

Prova Objetiva para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório;

Prova Prática, apenas para o cargo de Operador de Máquinas;

Prova de títulos, apenas para os cargos de nível superior.

As provas escritas serão aplicadas na data prevista de 16 de agosto (data ainda a confirmar) nos locais divulgados no dia 10 de agosto pelo site do IBGP. As provas poderão ser remarcadas, tendo em vista os casos de Coronavírus no estado. Fique atento a novas publicações.

Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos www.ibgpconcursos.com.br a partir das 20h do mesmo dia das provas.

A classificação no concurso não gera aos candidatos direito à nomeação imediata, cabendo ao Município o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os aprovados, respeitada sempre, a ordem de classificação.

O concurso público terá validade por dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Município de Bambuí-MG.

Confira aqui o edital