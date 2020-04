A Prefeitura de Bambuí publicou um novo decreto que flexibiliza o funcionamento de atividades comerciais no município durante o período de pandemia do coronavírus. As medidas entram em vigor a partir desta terça-feira (28).

De acordo com a administração municipal, o decreto permite o retorno das atividades dos estabelecimentos comerciais desde que atendam as determinações de prevenção ao coronavírus, como uso de máscaras, álcool e distanciamento.

O horário de funcionamento do comércio de atividades não essenciais será de 10h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Fonte: Tapiraí TV