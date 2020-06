A Prefeitura de Bambuí publicou um novo decreto de flexibilização do comércio de atividades não essenciais e estabelece horário de funcionamento geral.

Entretanto, o prefeito Olívio Teixeira destaca que se houver caso confirmado de Covid-19 no município, medidas mais drásticas serão tomadas como o fechamento do comércio novamente. O decreto começa a valer a partir desta quarta-feira (3).



O comércio voltará a ter o seu horário de funcionamento de 8h às 18h de segunda a sexta-feira e no sábado de 8 às 12h. Os estabelecimentos considerados essenciais continuam com o horário já definido no decreto anterior. Neste novo decreto, está determinado que de 22h às 5h todo estabelecimento comercial deverá ficar fechado, inclusive na modalidade delivery, sob pena de ter o alvará de funcionamento suspenso imediatamente.

Uma outra alteração foi quanto ao funcionamento das academias, que poderão receber mais atletas e os clubes estão autorizados a reabrirem suas academias seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.

Os restaurantes e lanchonetes poderão receber clientes com as mesas distantes uma das outras e à noite volta ao sistema de pegue e leve. Os bares continuam com o sistema pegue e leve.