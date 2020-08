A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, na manhã desta quinta-feira (27), que a reabertura das academias, centros de treinamento e clínicas de estética será autorizada na capital a partir de segunda (31).

A flexibilização também avançou para os bares e restaurantes da cidade, que poderão funcionar em horário ampliado, com venda de bebidas alcoólicas em horários específicos, a partir de 4 de setembro.

As decisões foram comunicadas em entrevista coletiva concedida na sede do executivo municipal, sem a presença do prefeito Alexandre Kalil (PSD). O jornalistas foram recebidos pelo secretário Municipal de Planejamento e Gestão, André Reis; o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto; além dos infectologistas Estevão Urbano e Unaí Tupinambás.



As academias e centros de treinamento poderão funcionar todos os dias da semana, sem restrição de horário. No entanto, os praticantes terão que fazer agendamento prévio para poder utilizar as instalações. O distanciamento mínimo, de acordo com o protocolo da PBH, é de uma pessoa a cada 7m².

Já as clínicas de estética poderão funcionar de terça a sexta, entre 11h e 20h. No sábado, o horário é de 9h às 17h. Em estabelecimentos localizados em shopping centers, a autorização tem que seguir de acordo com o permitido para o centro de compras que, atualmente, é de segunda a sexta, entre 12h e 20h.