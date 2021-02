Em preparação ao retorno às aulas presenciais em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) enviou a profissionais de ensino da rede municipal da cidade um ofício solicitando que apresentem laudo médico caso tenham comorbidades que os impeça de comparecer às aulas.

O documento, distribuído na segunda-feira (23), também determina que os profissionais de assistência administrativa, como membros da secretaria e das bibliotecas, que vinham operando em escalas de plantão, passem a comparecer normalmente às escolas municipais a partir do dia 1º de março, próxima segunda-feira.

A Smed trabalha com a possibilidade de retorno presencial das aulas do ensino infantil na capital em março. A uma semana do início do mês, porém, não esclareceu quando exatamente elas retornarão. Nesta quarta-feira (24), membros do comitê de enfrentamento à pandemia em BH terão uma reunião em que o assunto será discutido.

O ofício enviado aos profissionais da educação exige que eles marquem perícia médica até o dia 28 de fevereiro para comprovar se não têm condições de ir às escolas, o que acende a suspeita de alguns deles de que o início das atividades presenciais será no início de março. Na perícia, para solicitar afastamento do trabalho presencial, os profissionais devem apresentar uma avaliação realizada pelo médico de sua escolha, que pode ou não ser aceita pelos peritos.