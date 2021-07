O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), se reunirá com o comitê de enfrentamento à pandemia às 13h desta segunda-feira (26) para debater possíveis flexibilizações no funcionamento das atividades na capital.

Segundo o infectologista Estévão Urbano, membro do comitê, a permissão para bares e restaurantes ampliarem o horário de funcionamento será um dos tópicos debatidos. Na última semana, Kalil sinalizou que permitirá a abertura até as 23h, segundo membros do setor. Desde então, ainda não houve publicação de decreto com a mudança.

Sem detalhar os tópicos, Urbano também afirmou que devem ser debatidas ampliações no funcionamento das escolas e dos eventos na capital. Atualmente, o retorno presencial às salas de aula está permitido do ensino infantil ao médio, com restrições de horário para os mais novos. Os eventos também estão liberados, porém com público sentado e ocupação de até 50% da capacidade dos espaços.