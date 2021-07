A prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta quinta-feira (1) em coletiva de imprensa que eventos com até 600 pessoas serão permitidos na capital mineira, caso sigam protocolos especificados. O decreto que permite a volta das atividades do setor será editado no próximo sábado (3), conforme o Executivo.



O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, informou que shows e teatros com público necessariamente sentado poderão ocorrer com limite de até 600 pessoas. Se esses eventos tiverem “relação com comida ou bebida”, o limite permitido cai para 400 pessoas.

Os números máximos devem respeitar até 50% de capacidade dos espaços. Eventos corporativos e congressos serão permitidos a partir de agosto na cidade, também com limite de 600 pessoas. Caso haja necessidade de ampliação do público, haverá análise individual por parte da prefeitura.



Eventos sociais, como aniversários, casamentos, e aqueles sem cunho comercial de forma geral, poderão ser realizados, mas será exigido testagem de todos os participantes ou com PCR negativo datado até 72 horas antes da data, ou teste rápido feito no dia. Pessoas imunizadas com duas doses, ou vacina de aplicação única não precisarão ser examinadas.



Todos os eventos devem ser comunicados à Secretaria Municipal de Polícia Urbana, com quantidade de pessoas participantes, e identificação de cada um deles.

Fonte: O Tempo