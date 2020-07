A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou nessa sexta-feira (17) a realização de jogos do Campeonato Mineiro na capital a partir do 26 de julho.

Com isso, o clássico entre América e Atlético está confirmado para esta data, às 16h, no Independência, pela 10ª rodada. Da mesma forma, o Cruzeiro poderá mandar seu duelo com a URT para o Mineirão, no mesmo dia, às 19h. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as partidas não terão a presença de público.

A Prefeitura de BH aceitou, em parte, o protocolo de saúde apresentado pela Federação Mineira para a realização das partidas nos estádios da capital. O documento prevê medidas preventivas para evitar o contágio do novo coronavírus.

Uma das exigências extras feitas pela PBH à Federação Mineira para a liberação dos jogos é que os profissionais de imprensa escalados para a cobertura dos confrontos também devem fazer os testes da Covid-19.

O exame PCR analisa o material coletado do nariz e da garganta do paciente e consegue identificar a presença do RNA do coronavírus.

A retomada do Campeonato Mineiro terá mais quatro jogos no domingo, dia 26, pela 10ª rodada:

10h – Uberlândia x Villa Nova, em Uberlândia

16h – Tupynambás x Caldense, em Juiz de Fora

16h – Patrocinense x Boa Esporte, em Patrocínio

17h – Coimbra x Tombense, em local a definir

A 11ª rodada do Mineiro, a última da fase inicial, será realizada na quarta-feira, dia 29. A Federação Mineira também já definiu que as semifinais serão disputadas nos dias 2 (domingo) e 5 de agosto (quarta-feira).

Os finalistas terão encontro na quinta-feira, 6 de agosto, para acertarem os dias dos dois confrontos que decidirão o Mineiro 2020. O Troféu Inconfidência, que contará com as participações do quinto ao oitavo colocado da primeira fase, também será realizado, porém em jogos únicos tanto na semifinal quanto na final.

O Campeonato Mineiro foi paralisado após a 9ª rodada, disputada em 14 e 15 de março. Faltando dois jogos para o encerramento da fase de classificação, o América lidera, com 21 pontos. O G4 ainda tem Tombense, com 20 pontos, Atlético, com 18, e Caldense, com 17. O Cruzeiro é o quinto, com 14. Na sequência aparecem Patrocinense – 6º, com 12; Uberlândia – 7º, com 11; URT – 8º, com 11; Boa Esporte – 9º, com 8; Coimbra – 10º, com 7; Villa Nova – 11º, com 4; e Tupynambás – 12º, com 3.



O América é o único clube assegurado na semifinal do Campeonato Mineiro.

Fonte: Super Esportes