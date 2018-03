Um concurso público para mais de 200 vagas na Prefeitura de Bom Despacho vai ser aberto em maio. A administração já colocou no site oficial da prefeitura o edital para a seleção, que terá seis etapas, entre provas objetivas e discursivas, exame de aptidão física e avaliação médica.

Segundo o edital, as inscrições vão ser feitas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico www.unilavrasconcursos.com.br, no período de 11h do dia 28 de maio de 2018 às 23h59 do dia 26 de junho.

Há vagas para gestor público, fiscal, professor e especialista em educação básica. Os salários variam de R$1.286,89 a R$2.138,73 mais o valor da gratificação.

O concurso tem validade de dois anos para a chamada dos candidatos e os interessados podem conferir a lista de atribuições das atividades no site da Prefeitura de Bom Despacho.

