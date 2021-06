A Prefeitura de Bom Despacho prorrogou, até sexta-feira (11), as inscrições no Processo Seletivo 03/2021, para contratação temporária de 125 profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.455,64 a R$ 10.113,36.

O edital foi aberto no dia 18 de maio. Inicialmente, a previsão era que as inscrições fossem encerradas na sexta-feira (4). Os interessados devem fazer o cadastro pela internet no site da Prefeitura. O valor das inscrições varia de R$14,55 a R$101,13.

A aplicação das provas objetivas será nos dias 20 e 27 de junho.

Relação das vagas disponíveis

Técnico em Gestão Pública Municipal – Secretário Escolar.

Especialista em Educação Básica – EEB.

Professor de Educação Básica – PEB I – Educação Infantil.

Professor de Educação Básica – PEB II – Ensino Fundamental Anos Iniciais.

Professor de Educação Básica – PEB III – Ensino Fundamental.

Gestor Público Municipal – Assistente Social.

Gestor Público Municipal – Biólogo.

Gestor Público Municipal – Enfermeiro.

Gestor Público Municipal – Engenheiro Ambiental.

Gestor Público Municipal – Fisioterapeuta.

Gestor Público Municipal – Fonoaudiólogo.

Gestor Público Municipal – Nutricionista.

Gestor Público Municipal – Psicólogo.

Gestor Público Municipal – Terapeuta Ocupacional.

Médico.

Técnico em Gestão Pública – Técnico em Enfermagem.

Técnico em Gestão Pública – Técnico Higiene Dental.

Fonte: G1