Com uma política de manter um diálogo aberto e incentivar a participação popular, a administração municipal de Campo Belo segue com ações que permitem mais eficiência e satisfação.

Após o lançamento do App Campo Belo, o novo projeto “Campo Belo Resolve”, será uma Central de Atendimento Presencial da Prefeitura, corresponde a um canal de atendimento integrado.

O “Campo Belo Resolve”, começará a funcionar a partir desta quarta-feira (5). O espaço destinado aos atendimentos ficará no primeiro andar da Prefeitura com facilidade e acessibilidade para o cidadão ter ainda mais voz e vez na atual administração.

O espaço estará disponível a todos os cidadãos que forem até a Prefeitura buscar serviços como troca de lâmpadas, lotes sujos, buracos nas ruas, iluminação de praças e quadras, denúncias de condutas de servidores e quaisquer outras reclamações relacionadas a administração e autarquias.

Em um único local, será disponibilizado atendimento de diversos órgãos e entidades municipais, sob a gestão de uma administração central orientada por padrões de qualidade no atendimento e no relacionamento com o cidadão.

Fonte: Prefeitura de Campo Belo