A Prefeitura de Capitólio confirmou a realização da festa de Réveillon aberta a moradores e visitantes.

Promovido pelo município, o evento contará com show de uma banda e uma dupla sertaneja. O anúncio foi feito na sexta-feira (24) nas redes sociais da cidade mineira.

Segundo informações da postagem, o evento tem o apoio do Conselho Municipal de Turismo.

Com o anúncio do evento, Capitólio segue na contramão da maioria das cidades mineiras que cancelaram a realização das comemorações públicas promovidas pelas prefeituras no fim de ano.