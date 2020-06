Os passeios turísticos em Capitólio estão liberados. A Prefeitura publicou um novo decreto na tarde dessa sexta-feira (19), regulamentando a retomada dos passeios no município.

No decreto, o prefeito José Eduardo justifica que a liberação dos passeios foi feita a partir de “avaliação das condições sanitárias, epidemiológicas e da capacidade hospitalar regional”. Os bares flutuantes também foram liberados.

As agências e operadoras de serviços turísticos poderão funcionar para vender e organizar os passeios. Atrativos turísticos e meios de hospedagem permanecem fechados.

Ainda de acordo com o decreto, a cada 15 dias o Comitê Gestor da Pandemia irá avaliar a possibilidade de abertura dos atrativos e dos meios de hospedagem. O primeiro segmento a ser avaliado será o dos atrativos e, posteriormente, o dos meios de hospedagem.

Medidas de prevenção

Passeios náuticos

– Manter intervalo de no mínimo 30 minutos entre um passeio e outro, para desinfecção da embarcação.

– Proibir o compartilhamento dos coletes salva-vidas por diferentes pessoas no mesmo dia.

– Proibir o embarque de pessoas com sintomas gripais.

– Operar com 80% da capacidade da embarcação, sem ultrapassar o número máximo de 20 pessoas, no caso de embarcações acima de 30 pessoas.

Passeio 4×4

– Uso de máscara obrigatório para todos no veículo.

– Disponibilizar álcool 70%.

– Não ligar o ar condicionado durante o passeio e as janelas do veículo devem permanecer abertas.

– Realizar a desinfecção de todo o veículo.

– Os passeios devem acontecer só com pessoas da mesma família.

– Não realizar passeio com pessoas com sintomas gripais.

Bares flutuantes

– Disponibilizar a todos os clientes e funcionários sabão liquido, toalhas descartáveis, álcool gel 70%, e lixeiras com tampa acionadas por pedal;

– Não compartilhar utensílios (copos, talheres e outros);

– Manter distância no mínimo de 2 (dois) metros entre as mesas;

– Atendimento de até 4 (quatro) pessoas por mesa;

– Estabelecer rotina frequente de desinfecção de todo o estabelecimento;

– Reduzir o atendimento em até 50% da capacidade do flutuante;

– Disponibilizar estabelecimento álcool gel para higienização das mãos;

– Servir bebidas somente em copos descartáveis;

– Não servir nada para consumo em balcão;

– Intensificar a limpeza dos balcões e mesas conforme sua necessidade com álcool 70%.

Fonte: Onda Oeste FM