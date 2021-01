A Prefeitura de Carmo do Cajuru emitiu um alerta à população após registrar, na última semana, ataques de peixe pirambeba.

Além do alerta, o Executivo reforçou que o banho está proibido na barragem onde ocorreram os ataques por causa das restrições de aglomeração da Covid-19.

Segundo a Prefeitura, a informação de que banhistas haviam sido mordidos por pirambeba foi registrada na sexta-feira (2). A Prefeitura explicou que o ataque deste peixe é comum no local, principalmente, com as altas temperaturas.

A pirambeba é um pequeno peixe carnívoro da família das piranhas, que pesa entre 150 e 250 gramas. Por ser um animal pequeno, a mordida causa cortes e ferimentos. Ela ataca, preferencialmente, as extremidades das mãos e pés.