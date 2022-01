“Pedimos que moradores da parte baixa da Rua Moisés Bechelaine, Rua 2, Rua 15 e moradores próximos da ponte do Rio Pará até o Posto Pontilhão, que deixem as casas, levando apenas o necessário. A equipe de Defesa Civil de Carmo do Cajuru já está em campo desde o início das chuvas para orientar toda à população. As famílias que não tem para onde ir, a Prefeitura disponibilizou o CMEI Brincar e Aprender do bairro TUPY e o Poliesportivo da cidade para abrigar estas famílias”, disse o prefeito Edson Vilela.