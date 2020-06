Como medida adicional de enfrentamento à Covid-19, a Prefeitura de Carmo do Cajuru instituiu a obrigatoriedade de utilização de máscaras de proteção facial em todo o território municipal.

A partir da próxima segunda-feira (8), entra em vigor a Lei Municipal nº 2788 de 2020. O descumprimento da lei acarretará em multa de até R$ 160.

Já foi comprovado pelos órgãos de saúde a eficácia da máscara como proteção ao novo coronavírus. O uso desse item é obrigatório em vias públicas, praças, pontos de ônibus, no transporte coletivo, agências bancárias, estabelecimentos comerciais, industriais e repartições públicas.

Ainda segundo o decreto, é importante que os munícipes deem preferência para as máscaras não profissionais e sigam as orientações para a confecção desse item, contidas no site do Ministério da Saúde, pois os fabricantes e distribuidores de equipamentos de proteção individual precisam garantir, prioritariamente, o abastecimento da rede pública de assistência e atenção à saúde.