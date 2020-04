A Prefeitura de Córrego Danta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem intensificando várias ações de prevenção ao coronavírus.

De acordo com a pasta, uma das medidas adotadas é o controle de chegada de pessoas no município. Todo veículo que chega é abordado pela equipe de agentes da saúde.

“A barreira tem como o intuito fazermos o controle de quem entra no município. Anotamos o endereço de onde a pessoa pretende ficar, de onde ela está vindo. Os visitantes recebem orientações, caso tenha sintomas gripal devem procurar a Unidade de Saúde ou fazer a consulta online”, disse a secretária de Saúde, Mariana Coimbra.

De acordo com a Prefeitura, a atualização do decreto solicita aos comerciantes locais que atendam os clientes com o uso de máscaras e reforça a importância da limpeza, desinfecção das mãos e controle de aglomerações.