A administração municipal de Córrego Fundo decretou Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 4 e 5 (segunda e terça-feira), em função da comemoração do carnaval.

No dia 6, quarta-feira de Cinzas o expediente será de 12h às 18h. O ato foi oficializado por meio do decreto nº 3.720 publicado no Diário Oficial do Município no dia 26 de fevereiro.

O ponto facultativo não se aplica aos serviços e atividades considerados essenciais, como os plantões de Saúde, Saae, velório e cemitério. A coleta de lixo será realizada apenas na segunda-feira, para lixo úmido.