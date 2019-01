No mês de dezembro, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e o Departamento de Agricultura da Prefeitura de Córrego Fundo promoveram uma compra conjunta de mudas frutíferas, nativas e ornamentais, atendendo a demanda de produtores rurais da região. É a segunda realizada na atual gestão.

Segundo o técnico da Emater do município, Marcos Roberto de Souza, alguns produtores rurais estavam tendo dificuldades em conseguir mudas de qualidade por um preço acessível. “Diante da situação, resolvemos fazer uma compra em conjunto. Entramos em contato com um viveiro situado na zona da mata mineira, que vendem mudas registradas e fiscalizadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e cuja produção é acompanhada pela Emater daquele município. Conseguimos fazer uma compra de 402 mudas de várias espécies, com um valor 100% abaixo do preço comercializado no mercado local.”, comentou Marcos.

O chefe do Departamento de Agricultura do município, Júnior Welton Duque, contou que foram atendidas 26 pessoas, entre produtores rurais e público urbano. “Através de ações como estas compras em conjunto, todos ganham, especialmente o público atendido”, destacou.

O técnico da Emater ainda contou que várias pessoas que participaram dessa compra receberam orientação da Emater e do departamento de agricultura para a execução dos tratos culturais, após o plantio.