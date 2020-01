A Prefeitura de Córrego Fundo, por meio do Departamento de Agricultura e a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), realizaram uma compra conjunta de mudas frutíferas e ornamentais.

De acordo com o técnico da Emater no município, Marcos Roberto de Souza, as mudas foram adquiridas de um viveiro situado na zona da mata mineira, que vende mudas registradas e fiscalizadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (Ima), com produção acompanhada pela Emater local, atestando sua qualidade.

Marcos explicou que, no total, foram adquiridas 400 mudas de várias espécies, com um valor entre 100 a 150 %, abaixo do preço de mercado regional.

O supervisor do Departamento de Agricultura do município, Bruno Magno de Faria, lembra que a compra em conjunto atendeu 28 pessoas entre produtores rurais e público urbano.