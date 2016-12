A Prefeitura de Córrego Fundo e a Polícia Civil inauguraram na manhã desta terça-feira (20), o novo Posto de Identificação Civil do município. A inauguração contou com a presença do prefeito José Leão, do vice prefeito, Geraldo Almeida de Faria (Babá), e do delegado regional de Polícia Civil, Irineu José Coelho Filho, entre outros representantes da administração municipal, da Polícia Civil e outras organizações.

Na ocasião, as autoridades se pronunciaram sobre a importância deste serviço à população do município e sobre o empenho para que o Posto de Identificação Civil fosse instalado. Na oportunidade, o prefeito ressaltou o empenho das servidoras municipais, Magda Josiane da Costa e Naiara Cristina Fonseca Silveira, para que o serviço fosse implantado.

A primeira Carteira de Identidade de Córrego Fundo foi emitida no dia da inauguração. A partir desta quarta-feira (21), a população poderá solicitar a emissão do documento. O atendimento ao público para esta finalidade ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h.

Os interessados em fazer o documento de identidade ou tirar a segunda via, devem comparecer na sede da Polícia Civil de Córrego Fundo com certidão de nascimento ou casamento original e duas fotos 3x4. No caso de segunda via do documento, é necessário o pagamento de uma taxa.

O endereço da Polícia Civil é Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 56.