O município de Córrego Fundo, por meio da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento está implantando modificações no processo da coleta seletiva do lixo, para garantir melhor qualidade no serviço, qualidade de vida dos córrego-fundenses e para o meio ambiente. Para tanto, será necessário que a população faça a correta separação do lixo.

De acordo com a supervisora do departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, Dayana Aparecida da Silva, todo o lixo seco será destinado a uma equipe de trabalhadores responsáveis pela separação e destinação do material para reciclagem, e todo o lixo úmido será destinado ao novo aterro sanitário do município de Córrego Fundo, onde serão depositados de forma ambientalmente correta. “Para tanto, será necessário que a população conscientize-se do seu papel enquanto cidadãos na separação correta do lixo”, reforçou Dayana.

Ainda segundo informações da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento, em breve serão ministradas palestras educativas nas escolas e junto ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras) para melhor orientar a população. “A Prefeitura tem a obrigação de cuidar da cidade, mas é dever de toda a população contribuir para a destinação correta do lixo. É preciso que todos façam a sua parte!”.

Confira cronograma: