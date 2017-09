O poço artesiano para atender as comunidades de Sobradinho e Falhas, em Córrego Fundo, já é uma realidade. O início da perfuração ocorreu na quarta-feira (6), e a previsão é que nesta semana já atenda às necessidades dos moradores da localidade.

A perfuração do poço está sendo feita pela empresa Canal Bombas de Itaúna, contratada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). A obra foi acompanhada pelo diretor da autarquia, Olavo Roberto Pinto, juntamente à secretária de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Misley Aparecida da Cunha Faria, bem como à prefeita Érica Leão.

A prefeita anunciou a perfuração do poço no dia 16 de agosto, durante uma reunião com representantes da comunidade de Sobradinho acompanhados do vereador Danilo José da Costa.

De acordo com Érica, a comunidade procurou a administração municipal para solicitar uma providência por causa da falta de água na localidade, fato que está causando grandes dificuldades para os moradores. A medida já havia sido providenciada pelos setores municipais, sendo imediata a resposta sobre o problema apresentado.

“A obra já está praticamente concluída. Estamos muito satisfeitos em resolver o problema e contribuir com a qualidade de vida da população de Sobradinho e Falhas”.