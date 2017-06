A Audiência Pública para cumprimento das metas fiscais da administração de Córrego Fundo, referentes ao 1º Quadrimestre de 2017, foi realizada na semana passada. O evento ocorreu na Câmara Municipal.

A audiência atende às exigências da Lei Orgânica de Córrego Fundo, bem como da Lei Complementar Federal nº 101/2000, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual do município.

O controlador municipal, Valdeci Nascimento Cunha, foi o responsável pela apresentação do conteúdo. O encontro contou com a participação da vice-prefeita, Jaine Rodrigues, do vereador João Marques Penha dos Reis, do assessor de secretaria geral da Câmara Municipal de Córrego Fundo, José Ângelo da Silva; e do assessor administrativo do Legislativo, Marcos José Leal, além de representantes da comunidade.

“É um momento importante para a comunidade participar e acompanhar a execução do orçamento municipal, dentre outras informações públicas”, comentou o controlador municipal.