A Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento tem realizado benfeitorias em toda a cidade.

Nas últimas semanas foi feita a limpeza de ruas do bairro Rosário (rua do Chiba), a instalação do corrimão na comunidade do Sobradinho, reforma do mata-burro no bairro São Geraldo, além de melhorias e meio-fio na rua dos Ipês, no bairro Floresta.