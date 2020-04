O prefeito de Divinópolis, Galileu Machado (MDB), decretou nessa segunda-feira (13), até o dia 31 de dezembro, estado de calamidade pública como medida de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. Segundo o Executivo, o documento será publicado nesta terça-feira (14), no Diário Oficial dos Municípios Mineiros.

O decreto reforça a necessidade do cumprimento das medidas emergenciais e de restrição a serviços, bens públicos e privados, em decorrência da pandemia.

Entre as considerações apresentadas pelo Executivo está o cenário epidemiológico que mostra a crescente incidência do coronavírus no município. Divinópolis aparece no Boletim Epidemiológico com uma morte causada pela covid-19 e 20 casos suspeitos.

Vigência

O decreto terá vigência até o dia 31 de dezembro deste ano e destaca que o estado de calamidade pública deverá ser submetido para reconhecimento e deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.