A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana (Seplam), lamentou profundamente o falecimento da servidora Flávia Mourão, nesse sábado (20).

Formada em Direito, Flávia tinha 55 anos e era servidora municipal há quase 27 anos. Durante sua trajetória no serviço público trabalhou na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) durante 13 anos, na Procuradoria do Município por 4 anos e na Seplam estava há mais de 10 anos. Atualmente ocupava o cargo comissionado de Gerente de Interface Jurídica.

Extremamente dedicada, não afastou do seu posto de trabalho nem no momento de tratamento da doença. Flávia fazia tratamento contra um câncer de mama desde maio de 2019.

A servidora estava envolvida com todos os projetos de relevância para o meio ambiente do município, como a Comissão Técnica de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e a elaboração da Lei de Reciclagem.