Entrou em vigor nessa quarta-feira (1º), conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, o decreto nº 13.750. A Prefeitura Divinópolis comunica que a nova deliberação traz atualizações e está alinhada com as determinações do Governo Estadual.

As mudanças incluem a liberação de alguns serviços e atividades e mantém o fechamento de estabelecimentos comércios por tempo indeterminado.

De acordo com o portal G37, é importante ressaltar que as indicações que constam no último documento, de nº 13.741 de 24 de março de 2020, foram parcialmente alteradas. Logo, salvo as alterações, as medidas de prevenção decretadas anteriormente, continuam em vigência.

O que mudou