Por meio de decretos municipais e estaduais foi determinado que a coleta de lixo é um serviço essencial, isto é, uma atividade que não vai ser paralisada. A Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria de Operações e Serviços Urbanos (Semsur), está tomando todas as medidas preventivas necessárias para que os trabalhadores não sejam contaminados no seu dia-a-dia com a covid-19. Além disso, a administração municipal produziu um vídeo educativo sobre a situação e contou com a participação de coletores do setor.

Entre as atividades dos coletores é realizada a higienização com álcool em gel. O fato dos trabalhadores não fazerem o uso da máscara se deve a maior facilidade de contaminação. A proteção na rotina do coletor é um agravador que pode gerar agentes contaminantes, a medida que eles precisam encostar no rosto. Dessa forma, a Semsur analisou que esta não seria uma medida ideal a ser adotada.

Welliton Geraldo, motorista do veículo coletor, explicou porque sua equipe não faz uso do equipamento. “A máscara, além de ter validade apenas de duas horas, não pode ser ajustada e manuseada toda hora. Como nosso trabalho exige agilidade pode ser que ela saia do rosto ou fique desconfortável, fazendo que a gente encoste mais vezes no rosto”, explicou.

O coletor de resíduos, Ronaldo Borges, deixou um recado para os cidadãos. “Pedimos a todos os moradores de Divinópolis que fiquem em suas casas, deixe que apenas os trabalhadores de serviços indispensáveis saiam, evitem de ficar na rua”, ressaltou. Ronaldo ainda pediu que os cidadãos tenham cuidado ao descartar o lixo. “Não coloquem seringas e objetos cortantes, como vidro, em sacolas plásticas. Pequenas ações podem evitar grandes problemas”, esclareceu.