Após acatar a recomendação feita pela a Associação Mineira de Municípios (AMM) de iniciar o ano letivo depois do carnaval, a Prefeitura de Divinópolis voltou atrás e afirmou em nota na tarde dessa sexta-feira (1º) que as aulas da rede municipal de ensino da cidade terão início no dia 12 de fevereiro.

A medida proposta pela AMM tem o objetivo de pressionar o Governo de Minas a regularizar os repasses de verbas estaduais e foi apresentada durante uma reunião da associação com prefeitos no dia 21 de janeiro, em Belo Horizonte.

Na ocasião, a Prefeitura de Divinópolis afirmou que manteria a volta às aulas para o dia 4 de fevereiro. No entanto, no dia 22, o Executivo afirmou que o início do ano letivo no município ficaria condicionado à regularização dos repasses, podendo ocorrer apenas no dia 11 de março, após o carnaval.