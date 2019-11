A administração municipal assinou nesta terça-feira (12), o contrato de participação no “Consórcio Público de Saúde” com a Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (ICISMEP).

O objetivo é atender a grande demanda de consultas especializadas, solicitações de exames, aquisição de insumos e a realização de procedimentos diversos e eventuais serviços de plantão médico.

A Câmara Municipal aprovou, recentemente, o Projeto de Lei que autoriza a adesão do município a este consórcio.

Para formalizar a participação, o prefeito Eugênio Vilela recebeu os representantes da ICISMEP, o diretor geral Eustáquio da Abadia Amaral e a diretora executiva, Sthefany Gosling. Participaram ainda do encontro o secretário de Saúde, Leandro Pimentel e a equipe técnica da pasta.

“Considero de grande valia a adesão de Formiga ao consórcio. A integração entre os municípios é muito importante e traz tranquilidade ao processo, fazendo com que a população atendida esteja satisfeita”, comentou Eustáquio Amaral.

O contrato tem como finalidade a realização de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos; assistência à saúde pública em nível ambulatorial e hospitalar e procedimentos inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde.

A instituição

A instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba tem como finalidade o desenvolvimento em conjunto dos entes Federados que aderirem ao consórcio de ações e serviços de saúde, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), inseridos no contexto da regionalização, da programação pactuada e integrada, da otimização dos recursos e da priorização de utilização dos mesmos de acordo com a estratificação de riscos e as necessidades locais, visando suprir as demandas represadas, bem como insuficiência ou ausência de oferta de serviços e ações de saúde nos entes consorciados caracterizados como vazios assistenciais, de acordo com o perfil sociodemográfico, epidemiológico-regional, efetivando tudo isso com economia de escala e de escopo.

