Devido aos vários questionamentos sobre a realização do Carnaval, a Prefeitura de Formiga divulgou nota nesta sexta-feira (22) confirmando que não haverá Festa de Carnaval na cidade em 2021.

Em vigor desde março de 2020, o Decreto 8162 estabelece que estão proibidas as realizações de eventos e atividades públicas e privadas de cultura, tais como cinema, shows, festas, festivais, boates, casas de show e similares.

A prefeitura também estabeleceu que a data não será adiada, como foi feito em algumas cidades brasileiras, por entender que o cenário de pandemia não é condizente com festas. “A pandemia não acabou e mesmo com a chegada da vacina a não aglomeração e as medidas de higiene são imprescindíveis para a não propagação da doença”, destacou o prefeito Eugênio Vilela.

A prefeitura decretará ponto facultativo no dia 15 de fevereiro “segunda-feira de carnaval”.