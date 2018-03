Redação Últimas Notícias

Com o intuito de proporcionar uma gestão mais participativa a Prefeitura de Formiga criou um canal direto de relacionamento com a população no Whatsapp.

Intitulado de “ZAP Cidadão” a população poderá solicitar pelo número (37) 99952-1783 serviços, trocar informações, fazer denúncias e enviar fotos. De acordo com a Prefeitura, todos os secretários municipais terão acesso ao canal. “Não tem como resolvermos todos os problemas, mas por este contato tomaremos conhecimento de muitos deles e, assim, traçaremos estratégias para resolver o que estiver ao nosso alcance. Com o ‘ZAP Cidadão’, os formiguenses serão os olhos da Administração Municipal”, disse o prefeito Eugênio Vilela.