Nessa quarta-feira (24), o prefeito Eugênio Vilela esteve no Mirante do Cristo Redentor em Formiga para verificar e denunciar a situação precária em que concessionários deixaram o local.

Em 2016, a gestão anterior realizou uma licitação para a concessão do espaço público do Cristo. A empresa vencedora do processo fez obras sem autorização da Prefeitura e, com isso, restringiu o acesso de visitantes ao monumento, que é um bem tombado como patrimônio público histórico.

Diante das mudanças das características do espaço, a gestão anterior promoveu um processo administrativo de rescisão por descumprimento do contrato. A empresa não aceitou e impetrou uma ação judicial contra o município para a suspensão da rescisão. A Justiça da Comarca de Formiga acatou o pedido e o Mirante do Cristo Redentor permaneceu na posse da empresa até a conclusão do processo judicial, sem que o município pudesse intervir no bem, ficando a responsabilidade da manutenção neste período por conta da própria empresa.