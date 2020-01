Da Redação

A administração municipal de Formiga divulgou na tarde dessa quarta-feira (29), o calendário escolar da Rede Municipal de Ensino para o ano de 2020.

De acordo com a programação da Secretaria de Educação e Esportes, o ano letivo terá início no dia 10 de fevereiro e será encerrado no dia 16 de dezembro.

O calendário traz ainda, as datas de sábados letivos, recessos/ férias, dias escolares (quando não há aulas, mas há expediente dos profissionais da escola), feriados letivos (quando é feriado, mas há desfiles cívicos ou feiras) e feriados/dias santos.