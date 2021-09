A Secretaria Municipal de Educação e Esportes divulgou o resultado das inscrições para as vagas remanescentes da educação infantil e do ensino fundamental. A Prefeitura de Formiga também está convocando os pais e/ou responsáveis para efetivarem a matrícula dos alunos a partir desta quinta-feira (16) até o dia 22 deste mês.

As matrículas devem ser realizadas na sede da pasta, no horário de 7h30 às 11h e das 13h às 16h. A secretaria fica localizada na Travessa Padre Leão João Dehon – 60, no bairro Santa Tereza.

A Prefeitura alerta que, “o não comparecimento dos pais/responsáveis, dentro do período de matrícula e portando todos os documentos solicitados, acarretará na perda da garantia da vaga na instituição pretendida, devendo a criança se submeter ao processo de ocupação de vagas remanescentes”.

Confira os documentos obrigatórios para efetivação da matrícula: