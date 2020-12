O prefeito de Formiga Eugênio Vilela assinou nesta quarta-feira (9), um novo decreto que dispõe sobre medidas de enfrentamento à Covid-19 em Formiga.

Entre as diversas ações dispostas no Decreto 8.558, está a ampliação do efetivo direcionado à fiscalização e a proibição da realização de eventos e atividades culturais, exceto aqueles que tenham condições de serem realizados no formado “drive-in” ou “drive-thru”.

Com a publicação, fica vedado o entretenimento (shows, som mecânico e transmissão de jogos esportivos) em restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos similares.

De acordo com o artigo 7º do Decreto 8.558, a inobservância das medidas acarretará em interdição cautelar, no caso de pessoa jurídica, bem como a responsabilização criminal pelo cometimento de infração.