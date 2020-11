A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, da Prefeitura de Formiga, informa que estão circulando nas redes sociais notícias falsas como a liberação de benefícios do “Vale Gás”, “13º Bolsa Família” e “14º salário para aposentados e pensionistas, beneficiários do Programa Bolsa Família e Beneficiários do Auxílio Emergencial”.

Desta maneira, a gestão do Cadastro Único orienta que os cidadãos não devem acessar os links divulgados nem informar dados pessoais.

O link da mensagem falsa leva para uma página que não tem relação com os sites oficiais do Governo. Ele usa imagens de programas antigos do Governo Federal.

Fonte: Decom