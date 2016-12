A administração municipal iniciou na quarta-feira (30), a reconstrução do passeio na avenida Paulo Lins. O trecho que está sendo reformado é próximo às barracas dos camelôs que ficam ao lado da ponte dos Três Irmãos.

O local sofreu por anos com a presença de garças, que traziam grandes transtornos para a população devido à sujeira que era produzida pelos animais; também havia o risco de contaminação por bactérias, o agravamento de doenças, além do mau cheiro.

As obras estão sendo realizadas após a retirada das árvores mortas no local. Com isso, foi necessária a recuperação dos passeios para garantir a acessibilidade e locomoção da população.

De acordo com o secretário de Obras, Guilherme Lara, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 10 dias, devido à previsão de chuva para os próximos dias.