A Prefeitura de Formiga, por meio da Farmácia Municipal, está com uma pesquisa em aberto para verificar o uso de plantas medicinais e fitoterápicos pela população.

Com as informações repassadas pela população será feito o planejamento e execução de ações relacionadas à implantação da “Farmácia Viva” na cidade.

Para responder a pesquisa, basta acessar o formulário disponível no site da Prefeitura e clicar no link “Pesquisa Farmácia Viva”. De acordo com a administração municipal, a participação de cada um é muito importante.

Fonte: Decom