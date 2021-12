Acidentes com animais (mordeduras e arranhaduras de cães e gatos, ou animais peçonhentos) devem ser notificados, portanto, ao acidentar-se procure a UPA de Formiga.

De acordo com a Secretaria de Saúde, se for necessário iniciar esquema com a vacina antirrábica, somente a primeira dose será feita na UPA.

As demais deverão ser agendadas pelo telefone (37) 3329-1157, e serão administradas no complexo Municipal de saúde, localizado à rua Governador Benedito Valadares, 304, no Centro.