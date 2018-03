Formiga será palco neste ano de dois festivais de música. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, os eventos serão realizados em junho e agosto.

O primeiro deles é o “Louva Formiga”, direcionado ao estilo música brasileira com tema ligado à espiritualidade. O evento está agendado para o dia 2 de junho. Já o “Canta Formiga” selecionará produções no estilo música brasileira ocorrerá nos dias 3 e 4 de agosto.

Os regulamentos dos festivais podem ser consultados no site da Prefeitura .

‘Louva Formiga’

O “Louva Formiga” fará parte das comemorações dos 160 anos da cidade e ocorrerá na praça Ferreira Pires. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período do dia 23 de abril a 4 de maio. Elas deverão ser feitas via Correios ou diretamente na Secretaria de Cultura, de 8h às 11h e de 13h às 17h. Além de dados pessoais, os artistas interessados em participar do festival deverão fornecer material com produção própria em CD.

De acordo com o regulamento, será realizada uma triagem para pré-seleção de 20 músicas (inéditas e originais) que serão apresentadas no evento, sendo que, no mínimo, 50%, ou seja, dez vagas serão preenchidas por músicas formiguenses. O resultado da triagem, contendo a relação dos participantes e das respectivas obras musicais pré-selecionadas, será publicado no dia 21 de maio, no site da Prefeitura.

O julgamento das melhores canções será realizado por um júri designado pelo Executivo e que deverá ser formado por nove pessoas ligadas ao meio musical, artístico e literário ou ONGs de cunho social. O júri avaliará as apresentações nos quesitos “letra”, “música” e “mensagem”.

A premiação será de R$2 mil (primeiro lugar); R$1.500 (segundo lugar); R$1 mil (terceiro lugar) e R$800 (melhor intérprete).

O “Louva Formiga” tem como objetivos aprimorar a cultura musical e espiritual formiguense e valorizar artistas, compositores, músicos e intérpretes.

‘Canta Formiga’

O ‘Canta Formiga’ será realizado na praça São Vicente Férrer. O período de inscrições para o festival será entre os dias 18 e 29 de junho. Elas serão gratuitas e poderão ser feitas via Correios ou diretamente na Secretaria Municipal de Cultura de Formiga, de 8h às 11h ou de 13h às17h. Além de dados pessoais, os artistas interessados em participar do festival deverão fornecer material com produção própria em CD.

Conforme consta no regulamento, serão realizadas duas triagens distintas do material: uma pré-seleção de 20 músicas formiguenses que participarão da primeira etapa e outra pré-seleção de 17 trabalhos de outras localidades para a segunda etapa. O resultado oficial da triagem, contendo a relação dos participantes e das respectivas obras musicais pré-selecionadas, será publicado no dia 16 de julho, no site da Prefeitura.

As apresentações ocorrerão em duas etapas: a primeira será no dia 3 de agosto, com as 20 músicas selecionadas, e a segunda no dia 4 de agosto, com as 17 canções de outras localidades mais três músicas formiguenses classificadas no dia anterior, totalizando 20 composições.

Em cada etapa do festival, o corpo de jurados será composto por nove pessoas, distribuídas em trios para avaliar os quesitos: letra, música (melodia e harmonia) e arranjo. Eles também darão notas sobre o quesito intérprete.

A premiação geral será de R$ 3 mil (primeiro lugar); R$2.400 (segundo lugar) e R$1.800 (terceiro lugar). As melhores apresentações formiguenses receberão R$3 mil (primeiro lugar); R$2.400 (segundo lugar) e R$1.800 (terceiro lugar). O melhor intérprete geral levará R$1 mil.

O “Canta Formiga” tem como finalidades desenvolver e aprimorar a cultura musical, valorizar artistas, compositores e intérpretes formiguenses e de outras localidades do país e estimular novas produções além de fomentar o mercado musical.

Mais informações sobre os festivais, basta acessar os regulamentos publicados no site Prefeitura.