A partir desta segunda-feira (3), estarão abertas as inscrições para o concurso de grupos carnavalescos, lançado pela Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura. Os interessados podem se cadastrar até o dia 7 de fevereiro somente pela internet, com o preenchimento do formulário de inscrição disponível no site oficial da Prefeitura de Formiga.





De acordo com o Executivo, quando os interessados fizerem as inscrições, devem enviá-las para o e-mail: concursocarnavalformiga@gmail.com. Também é necessário anexar cópias do RG e CPF do responsável pela inscrição; comprovante de residência e cartão de conta bancária.





Além disso, é preciso apresentar autorização dos pais ou responsáveis, em caso de participante que tenha entre 16 e 18 anos, e arquivo JPG com foto ou imagem que identifique o grupo. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A idade mínima para participar do concurso é de 16 anos. Neste caso, é obrigatório o requerimento do alvará judicial, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº. 8.609/1990.