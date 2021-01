A Prefeitura de Formiga, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O objetivo é preparar as salas de vacinas para o armazenamento dos imunizantes.

De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, a instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas unidades já começou. Receberão os equipamentos todas as unidades que têm estrutura para isso, principalmente aquelas que funcionam em imóvel próprio. “Alguns aparelhos já foram instalados e faltam alguns ainda, mas até a chegada da vacina todas as salas estarão preparadas para receber os imunizantes”, explicou.

Nesta quinta-feira (7), o Ministério da Saúde anunciou assinatura de contrato com o Instituto Butantan para adquirir até 100 milhões de doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19 para o ano de 2021, produzidas pelo órgão em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O Instituto anunciou que a eficácia da vacina é de 78%.

O contrato envolve a compra inicial de 46 milhões de unidades, prevendo a possibilidade de renovação com a aquisição de outras 54 milhões de doses posteriormente. Esse modelo foi adotado pela pasta pela falta de orçamento para comercializar a integralidade das 100 milhões de doses.