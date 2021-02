A Polícia Civil vai periciar, nesta segunda-feira (15), uma possível pane elétrica em um refrigerador da Policlínica de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde estariam armazenadas centenas de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com a Prefeitura, 229 doses foram perdidas por causa do problema – ou 37% de todas as 612 que foram recebidas na cidade, em três lotes. Por causa do problema, a vacinação teve que ser temporariamente suspensa.

Pelas redes sociais, a Prefeitura comunicou que houve uma pane elétrica em um dos refrigeradores de vacina da Secretaria Municipal de Saúde, ocorrida neste fim de semana.

“A Prefeitura está tomando todas as providências para averiguar o motivo da pane, bem como a reparação imediata”, diz a publicação.