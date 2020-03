A prefeita de Iguatama, Ivone Leite se reuniu com equipes de Governo, Saúde e Educação e assinou o Decreto nº 10, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da doença covid-19 – Coronavírus no Município de Iguatama e dá outras providências.

O Decreto considera a situação de emergência de saúde pública de importância internacional declarada pela Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; a rápida taxa de avanço do contágio do novo coronavírus (Covid-19), conforme os riscos de pandemia e a existência de casos suspeitos em municípios vizinhos integrantes da mesma microrregional de saúde referência no atendimento comum aos iguatamenses.

Dentre outras providências o decreto dispões sobre:

Art. 4° – A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o telefone (37)3353-2400, para atendimento das pessoas que tenham os sintomas de gripe, com febre de 38 graus e dores de garganta.