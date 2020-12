Redação UN

O prefeito reeleito de Itapecerica, Wirley Reis, conhecido como Têko, divulgou neste sábado (26), em sua conta de Instagram, que a Prefeitura do município “, já iniciou as tratativas com o Instituto Butantan, dando o primeiro passo para a formalização do Termo de Interesse, pelo qual o município oficializa a intenção de adquirir, com recursos próprios, doses da vacina para imunização, prioritariamente, dos grupos de risco”.

O instituto tem trabalho em parceria com a empresa farmacêutica chinesa Sinovac Life Science no desenvolvimento e testagem da vacina que recebeu o nome de “coronavac”.



O município pretende executar o plano de imunização coordenado pelo Ministério da Saúde, mas a administração optou por buscar uma aquisição direta “ visando resguardar a nossa população, especialmente os itapecericanos que fazem parte dos grupos de risco, e após analisar a viabilidade econômica e o interesse público, decidimos dar mais esse passo e não somente aguardar as diretrizes do Governo Federal”, diz a postagem.



Têko termina a nota dizendo que o momento pede ações ousadas, de vez que a saúde (em tempos de pandemia) deve ser tratada como prioridade absoluta.

A população que segue o prefeito pelas redes sociais respondeu com otimismo e gratidão pela ação do Executivo.