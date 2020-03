A Prefeitura de Itaúna divulgou, no fim da tarde dessa sexta-feira (27), que uma segunda morte na cidade está em investigação por coronavírus. Uma idosa de 71 anos faleceu na quinta (26) no Hospital Manoel Gonçalves.



O óbito de outra idosa também está em investigação pela doença. Os casos ainda não constam nos boletins da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) e Ministério da Saúde.



De acordo com o portal G1, a assessoria de comunicação da Prefeitura explicou que na quarta-feira (25) foi colhido material para exame de investigação da Covid-19, que foi enviado para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, para análise. A idosa morreu no dia seguinte. Não há mais informações sobre histórico de saúde e viagem da vítima.



A assessoria explicou ainda que, seguindo as determinações do decreto de emergência em saúde pública da cidade, não houve velório. A determinação permite uma benção da religião seguida pela família da idosa e dez pessoas no momento. Ela foi enterrada imediatamente após a situação no cemitério municipal.