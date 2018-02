Com o objetivo de acabar com as demandas consideradas urgentes em vários setores, a Prefeitura de Itaúna iniciou nessa segunda-feira (26) a operação “Cidade Limpa”.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, e executada em parceria com a Regulação Urbana e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), a ação deverá durar mais de 60 dias.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito, Fernando Franco a cidade foi dividida em regiões e primeiramente, serão atendidos os locais que concentram o maior número de demandas.

Durante o mutirão, a equipe irá fiscalizar terrenos baldios e identificar quais estão sujos para realizar a limpeza. A Secretaria Municipal de Regulação Urbana fará a análise de ruas, pintura estratigráfica e realizará a sinalização horizontal e vertical.

Os serviços de manutenção da iluminação pública serão reforçados durante o mutirão, garantindo a identificação e substituição das luminárias queimadas em curto espaço de tempo. A Prefeitura pede que os moradores ajudem a informar quais os postes com falhas por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800 283 5156.

Também será feito o recolhimento de móveis usados e sem utilidade. A população deverá colocar para fora de casa os objetos que não têm mais utilização para que as equipes da Prefeitura recolham. A coleta será feira duas vezes por semana.

Por fim, o município vai promover também a limpeza de bueiros da cidade para evitar futuros problemas como entupimentos e, consequentemente, alagamentos, além de realizar a capina das vias e fazer pequenos reparos.

