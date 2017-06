As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Itaúna começam na próxima segunda-feira (26). O edital é para formação de cadastro de reserva para 16 funções, a maioria na área da Saúde.

Os cargos são: eletricista; eletricista de autos; topógrafo; técnico em prótese dental e em saúde bucal; cirurgiões-dentistas especialistas em pacientes com necessidades especiais, em endodontia, cirurgia buco-maxilo-facial, prótese dentária, periodontia, ortodontia ou ortopedia, e em implantodontia; fonoaudiólogo; odontólogo; médico especialista horista e cirurgião dentista para a Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Há oportunidades com exigência de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.424,96 a R$ 3.364,90.

Os interessados devem se cadastrar até 7 de julho na agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine), que fica na Rua Péricles Gomide, 166, na Praça Imaculada Conceição, no Centro. O atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 15h30, de segunda a sexta-feira.

O edital está disponível no Jornal Oficial do Município e também no saguão da Prefeitura, na Praça Doutor Augusto Gonçalves, 538, no Centro.

A validade do processo seletivo é de dez meses contados da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.